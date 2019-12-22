Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал «вживую» презентовать США систему «Сармат». Дипломат заявил, что «демонстрации» касаются всех российских вооружений, покрывающихся договором СНВ-3.

Как отметил Лавров, во время Двусторонней консультативной комиссии с США российская сторона презентовала новые системы, в числе которых были и гиперзвуковые разработки.

«Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен. Причем "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом"», - заявил глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров подчеркнул, что остальные новейшие разработки России в области вооружений, о которых велась речь в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию России, не покрываются Договором. По ним, как отметил министр, стоит вести отдельный разговор.

«Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность», - заявил Лавров.

Также глава МИД РФ прокомментировал позицию США по продлению СНВ-3. По его словам, у Соединенных Штатов больше нет отговорок, чтобы не продлевать соглашение, поэтому Россия надеется на конструктивную реакцию.