Снег и пепел: опубликованы кадры тушения пожара на заводе в Уфе

Спасатели ликвидировали открытое горение на АО «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. Площадь пожара оценивается в две тысячи квадратных метров.

Как видно на кадрах, опубликованных МЧС РФ, к ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд. На месте работают сотрудники экстренных служб. Также показан видимый ущерб от огня: здание от пламени обуглилось.

Кроме того, на ролике видно, что в небо поднимается черный столб дыма. В МЧС отметили, что до границы с жилым сектором насчитывается тысяча метров, в связи с чем жалоб от населения не поступало.

Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.