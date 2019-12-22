Снег и пепел: опубликованы кадры тушения пожара на заводе в Уфе
К ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Спасатели ликвидировали открытое горение на АО «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. Площадь пожара оценивается в две тысячи квадратных метров.
Как видно на кадрах, опубликованных МЧС РФ, к ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд. На месте работают сотрудники экстренных служб. Также показан видимый ущерб от огня: здание от пламени обуглилось.
Кроме того, на ролике видно, что в небо поднимается черный столб дыма. В МЧС отметили, что до границы с жилым сектором насчитывается тысяча метров, в связи с чем жалоб от населения не поступало.
Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.