Лавров прокомментировал позицию США по продлению СНВ-3

У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, Россия надеется на конструктивную реакцию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Вашингтон предложил обсуждать не сокращение и ограничение вооружений, а транспарентность и правила поведения. Москва хотела бы увидеть данную концепцию на бумаге, пояснил глава российской дипломатии.

«Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения», - заявил глава МИД России в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в начале 2021 года, и официальный Вашингтон пока не определился, намерен ли он его продлевать.

Ранее власти США заявляли, что существующие договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и перспективное оружие и средства доставки.