ЛНР: силовики и националисты устроили перестрелку в Донбассе

В районе населенного пункта Золотое в Донбассе зафиксирована перестрелка между бойцами ВСУ и представителями националистических подразделений. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что в субботу, 21 декабря, произошла стрельба с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Филипоненко также добавил, что информация Народной милиции самопровозглашенной ЛНР подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Переговоры представителей Контактной группы по Донбассу о новых участках разведения сил продолжаются. Украинской стороне был передан пакет предложений, на который не последовало никакого ответа, заявила ранее глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Необходимость продолжения разведения сил и средств на всем протяжении линии соприкосновения обсуждалась на встрече лидеров «нормандского формата» в Париже. Стороны договорились о дополнительных мерах по стабилизации обстановки на юго-востоке Украины и обмене удерживаемыми лицами.