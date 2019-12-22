В Совфеде усомнились в правдивости слов посла США о радости ЕС от санкций против «Северного потока-2»

Слова посла США в Германии Ричарда Гренелла, заявившего, что Евросоюз благодарен официальному Вашингтону за санкции против трубопровода «Северный поток-2», не имеют ничего общего с действительностью. Так высказывания американского дипломата прокомментировал член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Гренелл заявил, что Европейская комиссия и Европейский парламент, а также 15 европейских стран, якобы выразили свои опасения по поводу проекта магистрального газопровода из России в Германию. Санкции против «Северного потока-2» представитель США назвал проевропейским шагом Вашингтона.

«Гренелл выдает желаемое за действительное. Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам Соединенных Штатов», - заявил сенатор в беседе с RT.

Ограничения вступили в силу 21 декабря, после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Помимо военной помощи Украине, документ предусматривает санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В тексте документа говорится, что все участники проекта, которые занимаются прокладкой труб по дну Балтийского моря, должны прекратить свои работы. Руководство швейцарской компании Allseas уже приостановило укладку труб.

В разговоре со «Звездой» эксперт в области энергетики, член комитета по развитию ТЭК торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев усомнился в эффективности принятых ограничений. С его слов, проект, в который инвестированы более девяти миллиардов долларов, на финальной стадии никто сворачивать не будет.

Немецкое правительство осудило американские санкции, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал принять ответные меры.

«Северный поток-2» - проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Пропускная способность двух ниток трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.