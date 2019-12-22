Ялту провозгласили новогодней столицей Крыма

В Ялте зажглись новогодние огни. Свидетелями яркого шоу стали сотни жителей города. В один момент праздничную иллюминацию включили на новогодней елке, расположенной в центре города, ротонде и деревьях.

«Сделан большой шаг для создания праздничного настроения у гостей и жителей Ялты», - рассказал «Крыминформ» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Саму Ялту провозгласили новогодней столицей полуострова. Помимо 18-метровой елки, которая попала в рейтинг самых высоких в России, для жителей и отдыхающих приготовили немало сюрпризов.

Учитывая опыт европейских и крупных российских городов, власти региона подготовили многочисленные развлекательные программы, которые продлятся с 28 декабря по 12 января.