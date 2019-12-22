СМИ: контракт с «Газпромом» подписали пять украинских компаний

Сразу пять украинских компаний заключили с российской корпорацией «Газпром» контракты на поставку топлива. Об этом со ссылкой на информированного источника сообщило агентство «ЛигаБизнесИнформ».

Отмечается, что подписанное соглашение предусматривает начало поставок топлива с 1 января 2020 года. Но о каких компаниях и объемах идет речь, не сообщается.

Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. О заключении нового соглашения сторонам удалось договориться в Минске в пятницу, 20 декабря.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что договор будет подписан на пять лет. В 2020 году транзит российского газа через Украину составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 – по 40 миллиардов кубометров.

Кроме того, стороны в рамках нового контракта откажутся от всех взаимных претензий, а российская сторона выплатит украинской почти 3 миллиарда долларов.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, чтобы поставки газа продолжились с нового года, все необходимые документы надо успеть подписать до 29 декабря.