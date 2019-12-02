Гаджеты не подорожают: в Минпромторге прокомментировали закон о предустановке российского софта

Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не спровоцирует подорожания мобильных устройств. Соответствующее заявление сделал руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО», - сказал министр.

При этом Мантуров подчеркнул, что на текущий момент в России предустановлены только зарубежные приложения, пишет РИА Новости.

«Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», - резюмировал глава ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры. Инициатива направлена, в первую очередь, на защиту интересов отечественных предпринимателей и сокращение злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Документ предусматривает обязательную предустановку российского софта на некоторые виды электронных устройств. Закон вступает в силу 1 июля 2020 года.