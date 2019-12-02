Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гаджеты не подорожают: в Минпромторге прокомментировали закон о предустановке российского софта

Роман Захаров
21:35 02.12.2019
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что на текущий момент в России предустановлены только зарубежные приложения.
Гаджеты не подорожают: в Минпромторге прокомментировали закон о предустановке российского софта
© Фото: Pixabay

Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не спровоцирует подорожания мобильных устройств. Соответствующее заявление сделал руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО», - сказал министр.

При этом Мантуров подчеркнул, что на текущий момент в России предустановлены только зарубежные приложения, пишет РИА Новости.  

«Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», - резюмировал глава ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры. Инициатива направлена, в первую очередь, на защиту интересов отечественных предпринимателей и сокращение злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Документ предусматривает обязательную предустановку российского софта на некоторые виды электронных устройств. Закон вступает в силу 1 июля 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2019, 21:15
Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов
Дата02.12.2019, 16:20
Корабль Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе
Дата01.12.2019, 20:55
«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.12.2019, 14:39
Путин: ВМФ начнет получать фрегаты и подлодки с «Цирконами» в ближайшие годы
Дата01.12.2019, 08:35
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:10 В стране и мире
Последствия масштабного обрушения моста в Оренбурге сняли с беспилотника: видео
22:00 В стране и мире
Видео
Следователи назвали предполагаемую причину обрушения моста в Оренбурге
21:35 В стране и мире
Гаджеты не подорожают: в Минпромторге прокомментировали закон о предустановке российского софта
21:24 В стране и мире
В Берлине ограбили музей Штази
21:15 В стране и мире
Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Все утонуло, морозы, еды нет: Тулун на грани катастрофы вопреки клятвам и обещаниям
Видео
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Светлаков назвал причину возвращения в «Уральские пельмени»
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.