СК России начал проверку после обрушения здания в Омской области

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения конструкций старого завода по производству комбикормов в Омской области. По предварительным данным, трагедия произошла во время проведения работ по демонтажу неэксплуатируемого четырехэтажного здания.

К этому часу известно об одном возможном погибшем, который вошел в здание незадолго до его обрушения, а также о пострадавшем, который был госпитализирован.

«По предварительной информации, мужчину 1973 года рождения завалило при обрушении здания, есть очевидцы, тело не обнаружено, идут разборы завалов. Следственный комитет начал проверку по факту возможной смерти мужчины», - цитирует ТАСС заявление старшего помощника руководителя областного управления СК России Ларисы Болдиновой.

На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. К поискам мужчины привлечены 17 человек, на месте дежурят сотрудники регионального центра медицины катастроф.