Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии

Повышенное потоотделение без причины может свидетельствовать о развитии онкологии. Такой точки зрения придерживается директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене профессор Кристиан Байерл. Особенно следует обратить внимание на такое отклонение в ночное время суток.

Он подчеркнул, что если человек не принимает никакие препараты для понижения температуры тела или депрессанты, а также спит в прохладной комнате, но все равно потеет, то необходимо проверить щитовидную железу. Если же при этом еще и мучает жажда, то это может быть сигналом диабета.

Если человек, помимо чрезмерной потливости, замечает за собой повышенную температуру и «необъяснимую» потерю веса, то все это может свидетельствовать о развитии онкологии. Байерл отметил, что такие симптомы бывают у лимфомы и лейкоза.

Однако же внезапное ночное потоотделение может спровоцировать и употребление тяжелой пищи со специями, сообщает Focus.

Ранее онкологи назвали способ борьбы с распространенным раком. Речь идет о злокачественной опухоли молочной железы - одной из самых трудно излечимых форм заболевания.