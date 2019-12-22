В Ленобласти задержали водителя грузовика, влетевшего в шесть легковушек

В Ленинградской области задержали водителя грузовика, по вине которого в субботу, 21 декабря, на автодороге «Скандинавия» произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Известно, что мужчина 1983 года рождения. По пока неустановленной причине его грузовик столкнулся с шестью легковушками, которые в момент аварии стояли на встречной полосе на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пять автомобилей загорелись. Водители двух легковушек скончались, пассажирка третьей была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.