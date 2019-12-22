Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет: есть пострадавшие

Семь человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Красноярском крае. Их обследовали врачи и назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Всего в салоне автобуса в момент ДТП находилось 20 пассажиров.

«По предварительной информации на 13 км автодороги Минусинск-Городок-Белык 36-летний водитель автобуса «Киа» не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет», - говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

На месте работает следственно-оперативная группа. Точные причины произошедшего устанавливаются.