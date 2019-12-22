Дубовицкая раскритиковала новый брак Петросяна

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая раскритиковала браки с большой разницей в возрасте. В частности, она осудила недавнюю свадьбу юмориста Евгения Петросяна.

Дубовицкая в эфире «НТВ» посочувствовала молодым невестам, которые вступают в брак с мужчинами гораздо старше себя.

«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», - сказала телеведущая.

По ее словам, бывшей супруге юмориста Елене Степаненко после развода якобы стало легче жить.

Ранее сообщалось, что новоиспеченная супруга Петросяна после свадьбы оставила себе девичью фамилию. Тридцатилетняя Татьяна Брухунова стала законной женой сатирика в начале декабря. На сообщения о свадьбе отреагировала также и Степаненко, которая пожелала молодым счастья.