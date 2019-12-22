Американским военнослужащим запретили пользоваться соцсетью TikTok

Военнослужащим ВМС США запретили использовать приложение TikTok на телефонах, которые были выданы правительством. Причиной тому стала угроза кибербезопасности.

По данным Reuters, американских военнослужащих обязали удалить это приложение. В случае, если этого не произойдет, пользователи будут отключены от внутренней сети ВМС США.

Также уточняется, что приказ является частью усилий по «устранению существующих и возникающих угроз».

Разработчиками социальной сети TikTok является китайская компания ByteDance Technology. Ряд американских политиков ранее заявлял о потенциальной опасности данной соцсети, аргументируя свое предположение тем, что информация оттуда якобы может передаваться правительственным службам Китая.

По этой причине комиссия по национальной безопасности США начала проверку TikTok по факту соответствия требованиям о сборе и хранении личных данных граждан США.

В конце прошлого года американское правительство обратилось к своим ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской компании Huawei, которую Вашингтон подозревает якобы в скрытом шпионаже.