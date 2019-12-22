Пожар в мотеле Лас-Вегаса унес жизни шести человек
Согласно предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, которым отапливали здание в отсутствие отопления.
© Фото: Las Vegas FireRescue, twitter
В американском Лас-Вегасе в одном из мотелей произошел крупный пожар. Жертвами возгорания стали, по меньшей мере, шесть человек, еще тринадцать пострадали.
Инцидент произошел ночью, когда постояльцы спали. Огонь вспыхнул в трехэтажном здании, людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись, говорится в сообщении пожарной службы города в «Твиттере».
Причиной пожара мог стать электрический обогреватель, который использовали люди, чтобы согреться, поскольку, как уверяют в экстренных службах, в здании не было отопления.
В настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы. Местные власти оценивают ущерб от пожара в 475 тысяч долларов.