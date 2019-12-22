Пожар в мотеле Лас-Вегаса унес жизни шести человек

В американском Лас-Вегасе в одном из мотелей произошел крупный пожар. Жертвами возгорания стали, по меньшей мере, шесть человек, еще тринадцать пострадали.

Инцидент произошел ночью, когда постояльцы спали. Огонь вспыхнул в трехэтажном здании, людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись, говорится в сообщении пожарной службы города в «Твиттере».

Причиной пожара мог стать электрический обогреватель, который использовали люди, чтобы согреться, поскольку, как уверяют в экстренных службах, в здании не было отопления.

В настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы. Местные власти оценивают ущерб от пожара в 475 тысяч долларов.