Легкомоторный самолет рухнул на замерзшее озеро в США: видео

В американском штате Северная Каролина потерпел крушение легкомоторный самолет. Он рухнул на замерзшее озеро Галифакс и ушел под лед.

© PCTRT, Twitter

Как рассказали телеканалу CBS очевидцы, после приземления на озеро пилот выбрался из кабины и залез на крыло. Ему на помощь сразу же бросились местные жители, они извлекли мужчину из-подо льда и доставили его на лодке на берег.

«Я видел, как он тонет. На нем не было куртки, и он звал на помощь», - сказал Джон Киган, спасший летчика.

Киган отметил, что сложнее всего было прорубить лед веслом.

PCTRT, Twitter «Потребовалось некоторое время, чтобы добраться до него», - заявил мужчина

Пилотом оказался 55-летний Майкл Лупо. Он рассказал, что технические проблемы у самолета возникли сразу после вылета.

Но что именно стало причиной аварии, выяснят после того, как фюзеляж самолета поднимут со дна.