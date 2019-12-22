Владельцев iPhone 11 в России лишили важной функции

Компания Apple отключила чип U1, встроенный в iPhone 11, для российский покупателей. Микросхема используется для передачи данных по AirDrop. Также благодаря ей можно находить получателя и мгновенно передавать фотографии и видеоролики, просто направив гаджет в сторону другого устройства.

Американская компания направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) - именно так называется новая опция. Однако Apple так и не смогла получить от Роскомнадзора соответствующее разрешение. В ведомстве отметили, для этого необходимы дополнительные исследования, сообщает сайт газеты «Известия».

По словам специалистов, в теории Apple могла бы просто снизить уровень мощности излучения, но компания, вероятнее всего, выпускать iPhone специально для России не будет.