Массовая драка рыбаков в Приморье попала на видео

Около 30 любителей подледного лова устроили драку в бухте Средняя Приморского края. Группа рыболовы попыталась избить владельца катера на воздушной подушке.

По данным портала «Восток Медиа», конфликт возник из-за того, что, по мнению рыбаков, рулевой катера распугивал рыбу, катаясь по льду. Со слов мужчин, на замечания он не реагировал.

«Градус недовольства у рыбаков нарастал, и после очередного проигнорированного замечания толпа пошла в сторону катера, чтобы разобраться в том, почему их слова остались без ответа», - сообщает информагентство.

Чем закончился конфликт и привлекались ли для его расследования сотрудники правоохранительных органов – не сообщается. О пострадавших в результате рукоприкладства тоже ничего не известно. По неподтвержденной информации, водитель катера был нетрезв.