В Берлине ограбили музей Штази

В Германии неизвестные ограбили музей Штази в бывшей штаб-квартире министерства госбезопасности ГДР. Из здания пропали ордена и украшения, говорится в сообщении полиции Берлина.

Предполагается, что преступники проникли в здание музея в ночь с 1 на 2 декабря через окно на первом этаже. Они разбили несколько витрин и унесли с собой их содержимое.

Стоимость украденного пока не разглашается. Известно, что среди похищенного есть советские и германские награды, такие как ордена Владимира Ленина и Карла Маркса, а также драгоценности из золота.

В конце ноября в немецком Дрездене ограбили музей «Зеленый свод» - одну из главных сокровищниц мира. Стоимость пропавших драгоценностей 18 века оценивается в миллиард евро.