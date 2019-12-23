«У нас сильно стреляют, я боюсь за маму» - Таня, 11 лет

Таня Черемисова, 11 лет. Живет в доме, который пострадал от минометного огня, больше всего боится за маму. Любит и хочет учиться, но из-за того, что часто болеет, пропускает много уроков. Мечтает о ноутбуке, хотя бы б/у, который помог бы ей чаще заниматься.

Если вы хотите помочь исполнить желание Тани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-314-30-56