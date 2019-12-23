«Когда мы с родителями сидим в подвале, я читаю книги» - Арина, 11 лет

Арина Бондаренко, 11 лет. Живет в зоне боевых действий, дом сильно пострадал от обстрелов. Арина была в автобусе, который попал под огонь украинских военных. Пишет Деду Морозу, что любит читать. Это интересно, а еще не так страшно во время обстрела. Правда, все книги дома она уже перечитала, поэтому просит, чтобы добрый Дедушка Мороз подарил ей электронную книгу.

Если вы хотите помочь исполнить желание Арины, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 095-414-20-24