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«Когда мы с родителями сидим в подвале, я читаю книги» - Арина, 11 лет

Вадим Иванов
15:47 23.12.2019
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
«Когда мы с родителями сидим в подвале, я читаю книги» - Арина, 11 лет
© Фото: ТРК "Звезда"

Арина Бондаренко, 11 лет. Живет в зоне боевых действий, дом сильно пострадал от обстрелов. Арина была в автобусе, который попал под огонь украинских военных. Пишет Деду Морозу, что любит читать. Это интересно, а еще не так страшно во время обстрела. Правда, все книги дома она уже перечитала, поэтому просит, чтобы добрый Дедушка Мороз подарил ей электронную книгу.

Если вы хотите помочь исполнить желание Арины, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 095-414-20-24

© ТРК "Звезда"
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