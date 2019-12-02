Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас СМИ, объявленное иностранным агентом, должно выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иноагентов. За нарушение этой нормы предусмотрена ответственность.

Согласно новому закону, иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иноагента, могут быть признаны частные лица, в случае если они распространяют сообщения, предназначенные для неограниченного числа людей, и при этом получают финансирование из-за рубежа. Стоит отметить, что речь может идти как о денежных средствах, так и об ином вознаграждении, полученном от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, граждан другой страны либо от российских юрлиц, финансируемых указанными источниками.