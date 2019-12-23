«Дедушка Мороз, подари мне железную дорогу» - Лиза, 14 лет

Лиза Метелина, 14 лет. У Лизочки серьезные проблемы со здоровьем, учится она через интернет. Занимается с учителями, которые приезжают к ней домой. Просит у Деда Мороза железную дорогу, куклу Барби и мира над головой.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-342-41-04