«Дедушка Мороз, подари мне железную дорогу» - Лиза, 14 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Лиза Метелина, 14 лет. У Лизочки серьезные проблемы со здоровьем, учится она через интернет. Занимается с учителями, которые приезжают к ней домой. Просит у Деда Мороза железную дорогу, куклу Барби и мира над головой.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-342-41-04