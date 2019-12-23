«Подари нам всем мир» - Богдан, 8 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Богдан Артюх, 8 лет. Его семья потеряла дом из-за обстрела. Просит квадрокоптер, чтобы фотографировать позиции противников и отправлять друзьям из ополчения.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-314-30-52