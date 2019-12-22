В Омской области произошло обрушение здания
Трагедия произошла в момент разбора рабочими старых строительных конструкций комбикормового завода.
© Фото: МЧС России
Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы в результате обрушения здания комбикормового завода в Омской области. Трагедия произошла во время проведения работ по демонтажу конструкций здания.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, обстоятельства обрушения четырехэтажного здания уточняются. Создана специальная комиссия, на месте работают эксперты и представители экстренных служб региона. Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.