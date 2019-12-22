В Омской области произошло обрушение здания

Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы в результате обрушения здания комбикормового завода в Омской области. Трагедия произошла во время проведения работ по демонтажу конструкций здания.

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Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, обстоятельства обрушения четырехэтажного здания уточняются. Создана специальная комиссия, на месте работают эксперты и представители экстренных служб региона. Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.