«Я боюсь, что ты не приедешь из-за войны» - Саша, 12 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Саша Одарюк, 12 лет. Девочку воспитывает одна мама, их дом попал под обстрелы, восстановить его так и не получилось. Так что сейчас они живут на съемной квартире. Им очень нужен телефон, Сашенька попросила у Деда Мороза именно его.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru