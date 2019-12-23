«Я боюсь, что ты не приедешь из-за войны» - Саша, 12 лет

Саша Одарюк, 12 лет. Девочку воспитывает одна мама, их дом попал под обстрелы, восстановить его так и не получилось. Так что сейчас они живут на съемной квартире. Им очень нужен телефон, Сашенька попросила у Деда Мороза именно его.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru