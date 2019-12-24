«Дом у нас сгорел, в него попал снаряд» - Лиза, 10 лет

Лиза Артюх , 10 лет. Живет вместе с мамой и двумя братьями в доме, который предоставила администрация взамен сгоревшего. У Лизы красивые и густые волосы, и она просит в подарок автоматическую плойку BabylissProperfectCurl.

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