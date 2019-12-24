«Дом у нас сгорел, в него попал снаряд» - Лиза, 10 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Лиза Артюх , 10 лет. Живет вместе с мамой и двумя братьями в доме, который предоставила администрация взамен сгоревшего. У Лизы красивые и густые волосы, и она просит в подарок автоматическую плойку BabylissProperfectCurl.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru