В Саратове скончался получивший огнестрельное ранение полицейский

В Саратове скончался 28-летний полицейский, получивший огнестрельное ранение при задержании преступников. Молодой человек умер в больнице от обильной кровопотери.

Патрульно-постовая служба остановила на Киевском проезде в Заводском районе города двух граждан, один из которых внезапно выстрелил в правоохранителя. Обоих преступников – 40 и 32 лет – впоследствии удалось задержать.

«С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет», - сообщили в управлении МВД по Саратовской области.

По данным местных СМИ, злоумышленники занимались распространением наркотиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».