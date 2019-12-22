В день рождения фоторепортера Андрея Стенина стартовал прием заявок на конкурс его имени

Прием работ на международный конкурс имени фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, в 2014 году погибшего в Донбассе при выполнении профессиональных обязанностей, традиционно стартует в день его рождения, 22 декабря.

К участию допускаются работы профессиональных фотографов в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок, которые можно подать на портале stenincontest.ru, будет открыт до 29 февраля 2020 года.

В следующем году фотографы будут бороться в четырех номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени».

Приз за первое место составит 125 тысяч рублей, за второе – 100, за третье – 75. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.

Кроме того, участники конкурса смогут показать свои работы на международных площадках: в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.