«У меня есть мечта - гироскутер, но мама не может себе позволить» - Артем, 13 лет

Артем Артюх, 13 лет. Дом его семьи сгорел, когда в него попал снаряд, сейчас дали временное жилье. Отец умер в 2016 году, так что сегодня Артем - старший мужчина в доме. Просит у Деда Мороза гироскутер. Артем знает, что это дорого, но верит в чудо.

Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru