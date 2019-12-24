«У меня есть мечта - гироскутер, но мама не может себе позволить» - Артем, 13 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Артем Артюх, 13 лет. Дом его семьи сгорел, когда в него попал снаряд, сейчас дали временное жилье. Отец умер в 2016 году, так что сегодня Артем - старший мужчина в доме. Просит у Деда Мороза гироскутер. Артем знает, что это дорого, но верит в чудо.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru