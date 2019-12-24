«Я хорошо учился и помогал родителям» - Ваня, 12 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Ваня Михайлов, 12 лет. Проживает в зоне боевых действий, дом поврежден в результате минометного обстрела. Был в автобусе, попавшем под огонь, и помогал спасать малышей. Любит спорт и просит смарт-часы.
Если вы хотите помочь исполнить желание Вани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru