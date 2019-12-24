«Я хорошо учился и помогал родителям» - Ваня, 12 лет

Ваня Михайлов, 12 лет. Проживает в зоне боевых действий, дом поврежден в результате минометного обстрела. Был в автобусе, попавшем под огонь, и помогал спасать малышей. Любит спорт и просит смарт-часы.

Если вы хотите помочь исполнить желание Вани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru