«Я верю, что перестанут гибнуть взрослые и дети» - Маша, 12 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Маша Жуковская, 12 лет. Верит, что президент Украины уберет с ее земли танки, а в поселке восстановят дома. Просит беспроводные наушники, чтобы не слышать разрывов мин.
Если вы хотите помочь исполнить желание Маши, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru