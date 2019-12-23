«Я верю, что перестанут гибнуть взрослые и дети» - Маша, 12 лет

Маша Жуковская, 12 лет. Верит, что президент Украины уберет с ее земли танки, а в поселке восстановят дома. Просит беспроводные наушники, чтобы не слышать разрывов мин.

Если вы хотите помочь исполнить желание Маши, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru