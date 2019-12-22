Путин и Медведев поздравили Бокерию с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил легендарного кардиолога, доктора медицинский наук и почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерию с 80-летием. Глава государства отметил, что известный ученый внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии.

«Уважаемый Лео Антонович. Поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов», - говорится в тексте поздравительной телеграммы, которая опубликована на сайте Кремля.

Свои поздравления в адрес юбиляра направил и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он заявил, что за долгие годы своей карьеры Бокерия состоялся не только как ученый кардиохирург, но и как успешный руководитель, вся жизнь которого связана с Бакулевским центром.

Именно здесь начали оперировать новорожденных, избавляя их от пороков сердца, сказал Медведев. Лео Бокерия, напомнил глава правительства, стоял у истоков новых научных направлений в сердечно-сосудистой хирургии и создал перинатальную службу диагностики.

«Под вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом. Благодаря вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное - помогают многим людям вернуть здоровье», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Глава правительства отметил, что именно Бокерия открыл дорогу в жизнь многим первоклассным специалистам, которые сегодня работают в самых передовых медицинских центрах по всей стране.

Медведев перечислил всевозможные титулы, грамоты и звания, которыми награжден знаменитый ученый, сказав, что главная награда - это сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец и счастливых судеб.