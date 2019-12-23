«Купи бронежилет, чтобы тебя не убили» - Кира, 9 лет

Кира Дроботова, 9 лет. Очень беспокоится за Дедушку Мороза и просит его купить себе бронежилет. Самое сильное переживание в жизни было, когда однажды попали с мамой под обстрел. Хочет телефон, чтобы общаться с друзьями, и детский планшет «волшебный луч».

Если вы хотите помочь исполнить желание Киры, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru