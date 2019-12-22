Захарова: власти Польши на протяжении многих лет подрывали отношения с РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на «новую версию» событий, которые предшествовали Второй мировой войне и ранее были представлены МИД Польши.

Как отметила Захарова в комментарии «Звезде», именно представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали работу экспертов и двусторонние отношения.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства», - подчеркнула она.

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что МИД Польши с недоверием отнеслось к словам президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Польские чиновники углядели в высказываниях российского лидера «искажение предыстории событий».

Речь идет о словах Путина, которые он произнес во время большой пресс-конференции 19 декабря. Тогда российский лидер напомнил о том, что СССР стал последним государством в Европе, власти которого подписали с Германией пакт о ненападении. Что касается Польши, отметил президент РФ, эта страна сама приняла активное участие в разделе Чехословакии.

По словам Путина, советские войска зашли в Польшу после того, как официальные власти этой страны утратили контроль над собственной армией и тем, что происходило на территории государства.

О событиях, которые предшествовали началу самого кровопролитного конфликта в истории человечества, российский президент вспомнил в связи с вопросом о его отношении к решению Европарламента, который приравнял СССР к гитлеровской Германии