«Мама говорит, что скоро все закончится, но они дальше стреляют» - Миша, 7 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Миша Бондаренко, 7 лет. В его доме ударной волной выбило стекла, поэтому окна пришлось забить досками. Когда вырастет, станет солдатом, чтобы защищать родных. Просит приставку PlayStation, самую простую. Чтобы все его ровесники-первоклассники после уроков могли собираться у него дома и играть.
Если вы хотите помочь исполнить желание Миши, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 095-414-20-24.