«Мама говорит, что скоро все закончится, но они дальше стреляют» - Миша, 7 лет

Миша Бондаренко, 7 лет. В его доме ударной волной выбило стекла, поэтому окна пришлось забить досками. Когда вырастет, станет солдатом, чтобы защищать родных. Просит приставку PlayStation, самую простую. Чтобы все его ровесники-первоклассники после уроков могли собираться у него дома и играть.

Если вы хотите помочь исполнить желание Миши, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 095-414-20-24.