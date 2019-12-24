«В моем поселке погибло много людей» - Даниил, 13 лет

Кирилл и Даниил Дикун - 13 лет. Их мама - глава Зайцево. Она много работает на благо поселка, а мальчишки часто помогают ей. Даниил, как и его брат, был в том самом автобусе, попавшем под обстрел, и помогал спасать самых маленьких. На Новый год Даниил попросил смартфон с камерой, чтобы делать отчеты об обстрелах и присылать их на сайты фронтовых групп.

Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru