Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире анонимный Дед Мороз ТЕГИ

«В моем поселке погибло много людей» - Даниил, 13 лет

Вадим Иванов
14:55 24.12.2019
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
«В моем поселке погибло много людей» - Даниил, 13 лет
© Фото: ТРК "Звезда"

Кирилл и Даниил Дикун - 13 лет. Их мама - глава Зайцево. Она много работает на благо поселка, а мальчишки часто помогают ей. Даниил, как и его брат, был в том самом автобусе, попавшем под обстрел, и помогал спасать самых маленьких. На Новый год Даниил попросил  смартфон с камерой, чтобы делать отчеты об обстрелах и присылать их на сайты фронтовых групп.

Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru

© ТРК "Звезда"
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2019, 16:45
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве
Дата24.12.2019, 14:48
Шойгу: на истребителе Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.12.2019, 13:22
Военная полиция ВВО получила новейшие бронеавтомобили «Тигр-М»
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
анонимный Дед Мороз
15:25 В стране и мире
«Подари нам настольный футбол и кукольный домик» - Ярик и Катя, 13 лет и 3 года
15:20 В стране и мире
«Хочу мира и здоровья» - Вика, 7 лет
15:19 В стране и мире
«Дедушка Мороз, я желаю тебе мира и добра» - Виктор, 13 лет
14:55 В стране и мире
«В моем поселке погибло много людей» - Даниил, 13 лет
14:52 В стране и мире
«Пусть закончится война» - Владик и Егор, 9 и 5 лет
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:48 Армия
Шахматной ничьи быть не может: Путин призвал делать лучшее в мире оружие
15:42 Спорт
ОКР пообещал добиться присутствия россиян на ОИ-2020 под флагом РФ
15:35 В стране и мире
Впервые за полтора года курс доллара упал ниже 62 рублей
15:34 ОПК
Шойгу рассказал, сколько кораблей и подлодок получит ВМФ в 2020 году
15:27 ОПК
Шойгу: ВКС России получат в 2020 году более 100 летательных аппаратов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Видео
Семенович поддержала Кудрявцеву после экстренной операции
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Борис Джонсон заявил, что ошибался по поводу России
Видео
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.