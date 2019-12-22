Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику

Покупать пиротехнические изделия стоит только в специализированных торговых точках, качественный фейерверк должен иметь сертификационный знак, содержать на этикетке информацию о сроке годности, а также адрес и телефон производителя. Такие рекомендации перед новогодними праздниками дал Роспотребнадзор.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в упаковке салюта, помимо прочего, должна быть инструкция с указанием класса опасности и радиуса опасной зоны.

Кроме того, покупателю нужно обращать внимание на упаковку – она должна быть сухой, а также на фитиль – он должен быть не мятым и не ломаным.

Эксперты отметили, если все-таки фейерверк отсырел, то его ни в коем случае нельзя сушить феном или на батарее.