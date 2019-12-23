«Мы не гуляем из-за обстрелов» - Кирилл, 13 лет

Кирилл Дикун, 13 лет. У Кирилла есть брат-близнец Данил. Их мама - глава Зайцево. Она много работает на благо поселка, а мальчишки часто помогают ей. Во время одного из обстрелов Кирилл так сильно испугался, что правая часть его головы поседела. Он, как и его брат, был в том самом автобусе, попавшем под обстрел, и помогал спасать самых маленьких. На Новый Год Кирюша попросил планшет с sim-картой.

Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-314-30-55