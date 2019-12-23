«Я очень хочу мира, чтобы не бояться» - Данил, 13 лет

Данил Борисенко, 13 лет. Данилу и Диану мама воспитывает одна. Они всю войну живут в зоне боевых действий и никуда не собираются уезжать из родного поселка. Даня хочет получить в подарок колонку, чтобы слушать музыку и танцевать в новогоднюю ночь всей семьей около праздничной елки.

Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-447-37-41