«Я очень хочу мира, чтобы не бояться» - Данил, 13 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Данил Борисенко, 13 лет. Данилу и Диану мама воспитывает одна. Они всю войну живут в зоне боевых действий и никуда не собираются уезжать из родного поселка. Даня хочет получить в подарок колонку, чтобы слушать музыку и танцевать в новогоднюю ночь всей семьей около праздничной елки.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-447-37-41