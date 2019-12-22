Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США
Лавров добавил, что для США будет идеальной та ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между РФ и КНР». Однако такое вряд ли осуществимо.
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ухудшать отношения с КНР, чтобы осчастливить США.
«Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания», - сказал он в эфире Первого канала.
Кроме того, Лавров добавил, что для США будет идеальной та ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между РФ и КНР».
Однако, отметил глава МИД РФ, такое развитие событий не очень реалистично.
Ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что взаимное доверие между РФ и КНР несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала».