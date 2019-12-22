Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ухудшать отношения с КНР, чтобы осчастливить США.

«Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания», - сказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, Лавров добавил, что для США будет идеальной та ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между РФ и КНР».

Однако, отметил глава МИД РФ, такое развитие событий не очень реалистично.

Ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что взаимное доверие между РФ и КНР несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала».