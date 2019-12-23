«Дедушка Мороз, я рисую свои желания» - Кирилл, 5 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Кирилл Ревнивцев, 5 лет. Кирилла и его старшего брата Сашу воспитывает мама. Их дом пострадал из-за обстрелов. Кирилл попросил у Дедушки Мороза конструктор.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-443-52-03