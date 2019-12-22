В Марий Эл автомобиль протаранил остановку: есть жертвы
Жертвами аварии стали водитель и пассажир легкового автомобиля.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МВД РФ
Два человека погибли в результате ДТП на 86-м километре автодороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на территории Республики Марий Эл. Авария случилась, по предварительной информации, около трех часов утра (время совпадает с Москвой).
«Автомобиль УАЗ-3152 съехал с дороги и врезался в остановку. По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля скончались на месте», - прокомментировали «Звезде» в пресс-службе МВД РФ по региону.
Все обстоятельства и причины аварии выясняются.