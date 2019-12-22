В Марий Эл автомобиль протаранил остановку: есть жертвы

«Автомобиль УАЗ-3152 съехал с дороги и врезался в остановку. По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля скончались на месте», - прокомментировали «Звезде» в пресс-службе МВД РФ по региону.

Два человека погибли в результате ДТП на 86-м километре автодороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на территории Республики Марий Эл. Авария случилась, по предварительной информации, около трех часов утра (время совпадает с Москвой).

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