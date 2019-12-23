«Дедушка Мороз, очень ждем тебя в гости» - Диана, 10 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Диана Борисенко, 10 лет. Мама воспитывает Диану с ее старшим братом одна. Они всю войну живут в зоне боевых действий и никуда не собираются уезжать из родного поселка. Диана попросила у Деда Мороза 3D-ручку.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону маме: 071-447-37-41