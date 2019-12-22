Кинокритики назвали худшие фильмы уходящего года

Рейтинг худших кинолент уходящего года, составленный The Hollywood Reporter, возглавил мультипликационный фильм «Стражи Арктики». В России в широкий прокат он вышел в середине ноября. Критики заявили, что мультфильм был испорчен плохим выбором актеров озвучивания.

Второе место в списке занял киномюзикл «Кошки». Эксперты отметили, что гибрид человека и животного попросту напугал зрителя.

Бронза рейтинга худших фильмов – у «Люди Икс: Темный Феникс».

В десятку также вошли триллер «Призраки Шэрон Тейт», боевик «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Домино», драма «Миллион мелких осколков», боевик «Бок о бок» и триллер «Фанат».

Ранее The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года. Первое место заняла лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», второе – криминальный триллер «Неограненные драгоценности», третье - фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины».