В МИД Польши представили свою версию событий, предшествующих началу Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши с недоверием отнеслось к словам президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Польские чиновники углядели в высказываниях российского лидера «искажение предыстории событий».

По мнению польских дипломатов, в 1930-е годы Варшава стремилась выстраивать нормальные отношения со всеми своими соседями, в том числе с СССР и Германией.

«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий», - говорится в официальном сообщении МИД Польши.

В ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин напомнил о том, что СССР стал последним государством в Европе, власти которого подписали с Германией пакт о ненападении. Что касается Польши, заявил Путин, эта страна сама приняла активное участие в разделе Чехословакии.

По словам Владимира Путина, советские войска зашли в Польшу после того, как официальные власти этой страны утратили контроль над собственной армией и тем, что происходило на территории Польши.

О событиях, которые предшествовали началу самого кровопролитного конфликта в истории человечества, российский президент вспомнил в связи с вопросом о его отношении к решению Европарламента, который приравнял СССР к гитлеровской Германии.