Стало известно, что школьники смогут взять с собой на ЕГЭ в 2020 году

Школьникам, которым предстоит написание Единого государственного экзамена в 2020 году, рассказали, какие предметы можно взять с собой для написания ЕГЭ.

По данным «Российской газеты», меньше всего предметов экзаменуемым позволят взять на математику - в кабинет разрешат пронести только линейку. На физику дополнительно можно будет взять непрограммируемый калькулятор.

Школьникам, сдающим химию, позволят принести с собой непрограммируемый калькулятор, периодическую систему химических элементов Менделеева, а также таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов.

На ЕГЭ по географии можно будет принести линейку и непрограммируемый калькулятор.

Сдающим экзамен по английскому языку можно будет взять технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютерную технику, не имеющая доступа к Интернету, а также аудиогарнитуру для выполнения раздела «говорение».

Основная волна Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется с 25 мая и закончится 16 июня. Расписание утверждено Минпросвещения и Рособрандзором.