«Пожалуйста, подари мне настольную лампу» - Саша, 10 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Саша Ревнивцев, 10 лет. Сашу с его младшим братом Кириллом воспитывает мама. Семья живет в частично разрушенном обстрелами доме. Саша попросил на Новый год настольную лампу, чтобы учить уроки.
Если вы хотите помочь исполнить желание мальчика, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru