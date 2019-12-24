«Пожалуйста, подари мне настольную лампу» - Саша, 10 лет

Саша Ревнивцев, 10 лет. Сашу с его младшим братом Кириллом воспитывает мама. Семья живет в частично разрушенном обстрелами доме. Саша попросил на Новый год настольную лампу, чтобы учить уроки.

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