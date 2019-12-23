«Я прошу, чтобы больше не стреляли» - Максим, 11 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Максим Иващенко, 11 лет. Максим с мамой живут под обстрелами. Он мечтает на праздник получить беспроводные наушники.
Если вы хотите помочь исполнить желание Максима, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru