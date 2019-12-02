Лавров и Алиев обсудили вопрос нагорно-карабахского урегулирования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась в понедельник, 2 декабря, в Баку, выразил заинтересованность российской стороны в реализации договоренностей о мерах доверия в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в т.ч. по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь», - сказал глава МИД РФ.

Руководитель внешнеполитического ведомства констатировал, что в настоящий момент эти договоренности постепенно реализуются. Он также заявил о своей надежде на то, что предстоящая на текущей неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении позволит консолидировать данные процессы.

В то же время Лавров согласился с Алиевым в том, что в отношении долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта еще предстоит многое сделать.